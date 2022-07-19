Окупанти вдарили по Слов’янську: під завалами люди, є поранені

Окупанти вчергове обстріляли Слов’янськ на Донеччині, є поранені і руйнування.

Джерело: мер Слов’янська Вадим Лях у Telegram

Дослівно: "За інформацією очільника громади, пролунало чотири вибухи. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені".

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Деталі: За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Дані про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.

Що було раніше: Російські війська 19 липня завдали удару по центральній частині Краматорська, щонайменше одна людина загинула.