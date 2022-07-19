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Росіяни вдарили по центру Краматорська, є жертви

Олена РощінаВівторок, 19 липня 2022, 13:25
Краматорськ після удару, фото з Telegram Павла Кириленка

Російські війська 19 липня завдали удару по центральній частині Краматорська, щонайменше одна людина загинула.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко і голова Донецької ОВА Павло Кириленко 

Пряма мова Гончаренка: "Удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники".

Деталі: Кириленко теж повідомив про "гучні вибухи у Краматорську": за попередньою інформацією, росіяни вдарили по центральній частині міста авіаційними ракетами.

Станом на 13:33 відомо про щонайменше одного загиблого цивільного, зазначив голова області.

У житлових поверхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі. 

ДСНС о 14:39 повідомила, що о 12:55 у Краматорську внаслідок обстрілу у п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа балконів на третьому та четвертому поверхах. О 13:15 пожежу локалізували, а о 13:37 – ліквідували. 

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За даними рятувальників, внаслідок обстрілу постраждало 10 осіб, із яких 5 осіб госпіталізували до лікарні.

Цьому передувало: В останні дні російська армія вже неодноразово завдавала ударів по промисловій зоні Краматорська.

Теми: КраматорськДонецька областьвійна
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