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Оккупанты ударили по Славянску: под завалами люди, есть раненые

"Украинская правда"Вторник, 19 июля 2022, 15:20
Фото Вадим Лях в Facebook

Оккупанты в очередной раз обстреляли Славянск в Донецкой области, есть раненые и разрушения.

Источник: мэр Славянская Вадим Лях в Telegram

Дословно: "По информации главы общины, раздались четыре взрыва. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые.

Детали: По предварительной информации, обошлось без жертв. Данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

Что предшествовало: Российские войска 19 июля нанесли удар по центральной части Краматорска, по меньшей мере, один человек погиб.

Темы: войнаСлавянск
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