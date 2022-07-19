Оккупанты ударили по Славянску: под завалами люди, есть раненые

Оккупанты в очередной раз обстреляли Славянск в Донецкой области, есть раненые и разрушения.

Источник: мэр Славянская Вадим Лях в Telegram

Дословно: "По информации главы общины, раздались четыре взрыва. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые.

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Детали: По предварительной информации, обошлось без жертв. Данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

Что предшествовало: Российские войска 19 июля нанесли удар по центральной части Краматорска, по меньшей мере, один человек погиб.