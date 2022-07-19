СБУ показала, як окупанти захоплювали Чорнобильську АЕС

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази того, що підрозділи російської армії, які силою захопили об’єкти Чорнобильської АЕС і контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: Спецслужба оприлюднила кадри із камер відеоспостережень, які раніше демонструвалися.

Наголошується: попри те, що реактори не працюють, ЧАЕС залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків з радіоактивними відходами.

Перетворивши цей об’єкт на свою тимчасову військову базу, РФ грубо порушила Женевську конвенцію, що прямо забороняє вчиняти напади на ядерні об’єкти в умовах збройного конфлікту.

Слідчими встановлено, що 24 лютого військові зс РФ, погрожуючи персоналу застосуванням важкого озброєння, зайшли на територію ДСП "ЧАЕС" та сховищ ядерних відходів.

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У процесі тимчасової окупації загарбники також порушили всі норми ядерної безпеки:

пошкодили приміщення, замінували територію та спровокували низку пожеж, запустивши тим самим неконтрольовані процеси;

унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації та неперервне постачання запасних частин, палива та витратних матеріалів;

утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи вірогідність професійних помилок.

Дехтяренко зазначив, що у розпорядженні СБУ є документальне підтвердження, що:

під час окупації на території зони відчуження постійно перебувала велика кількість важкої військової техніки, озброєння та понад 1000 військових зс рф;

безпосередньо на території радіаційно небезпечних об’єктів та сховища СВЯП-2 (проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу) перебували 300 та 30 військових відповідно;

на території сховища, де проводяться роботи з відпрацьованими матеріалами реакторів з плутонієм-239, окупанти обладнали 5 вогневих точок;

територію зони відчуження замінували: виявлено більше 100 мінувань і 3 підриви;

на початку березня окупанти пошкодили вежі зв’язку, що спричинило вихід з ладу системи моніторингу радіаційної обстановки;

Речник СБУ нагадав, що 9 березня підприємство було майже повністю знеструмлено, що практично паралізувало роботу всіх систем контролю та безпеки. Зокрема, була відключена система охолодження відпрацьованого ядерного палива;

внаслідок ведення бойових дій та умисних підпалів, за даними систем NASA та Європейського космічного агентства, на території зони відчуження у період перебування в ній окупаційних військ зафіксовані значні пожежі на площі майже 14 тис. га. Ситуація ускладнилася неможливістю доступу пожежників для їх гасіння;

окупанти розграбували підприємства зони відчуження, зокрема, автопарк спеціалізованої техніки та пальне. Це поставило під загрозу пожежну та радіаційну безпеку у зоні відчуження;

розграбована і фактично знищена унікальна лабораторія "Екоцентр", 6 млн євро на обладнання якої профінансувала Єврокомісія. Викрадено і обладнання, куплене на кошти Фукусімського університету у межах реалізації японсько-українського проєкту за програмою "SATREPS". Під час окупації виведена з ладу система фізичного захисту у ДСП "ЧАЕС" та викрадена мобільна лабораторія радіаційної розвідки вартістю 2,5 млн гривень;

викрадено 21 джерело іонізуючого випромінювання загальною активністю майже 7 млн Бк. Цього достатньо, щоб зробити небезпечною для перебування людей ділянку площею майже 2 тис. кв. м.;

окупанти вели земляні роботи на території пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів "Рудий ліс".

Пряма мова: "Територія зони відчуження досі не розмінована. Це порушує цілісність системи радіаційної безпеки об’єкта, яку Україна десятиліттями вибудовувала разом з міжнародними партнерами. Досі залишається надто висока імовірність неконтрольованих вибухів та спричинених ними пожеж.

СБУ, системно фіксуючи та розслідуючи злочини окупантів, вже повідомила про підозру загарбнику, який віддав наказ штурмувати ДСП "ЧАЕС" – це колишній заступник командувача сибірського округу росгвардії генерал-майор О. Якушев.

Також повідомлено про підозру заступнику командира зведеного загону особливого призначення росгвардії по Брянській області полковнику А. Фроленкову, який безпосередньо керував діями підлеглих в ході нападу на цей об’єкт.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до ядерного тероризму".