СБУ показала, как оккупанты захватывали Чернобыльскую АЭС

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства того, что подразделения российской армии, силой захватившие объекты Чернобыльской АЭС и контролировавшие их в период с 24 февраля по 31 марта 2022 года, совершили акт ядерного терроризма.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: Спецслужба обнародовала кадры с камер видеонаблюдений, которые ранее не демонстрировались.

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Отмечается, что несмотря на то, что реакторы не работают, ЧАЭС остается огромным комплексом с тремя хранилищами отработанного ядерного топлива и рядом площадок с радиоактивными отходами.

Превратив этот объект в свою временную военную базу, РФ грубо нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта.

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Следователями установлено, что 24 февраля военные из РФ, угрожая персоналу применением тяжелого вооружения, зашли на территорию ГСП "ЧАЭС" и хранилищ ядерных отходов.

В ходе временной оккупации захватчики также нарушили все нормы ядерной безопасности:

повредили помещение, заменяли территорию и спровоцировали ряд пожаров, запустив тем самым неконтролируемые процессы;

сделали невозможным регулярный внешний мониторинг радиации и непрерывная поставка запасных частей, топлива и расходных материалов;

удерживали персонал в стрессовых условиях, увеличивая вероятность профессиональных ошибок.

Дехтяренко отметил, что в распоряжении СБУ есть документальное подтверждение, что:

во время оккупации на территории зоны отчуждения постоянно находилось большое количество тяжелой военной техники, вооружения и более 1000 военных из РФ;

непосредственно на территории радиационно опасных объектов и хранилища ХОЯТ-2 (промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа) находились 300 и 30 военных соответственно;

на территории хранилища, где проводятся работы с отработанными материалами реакторов с плутонием-239, оккупанты оборудовали 5 огневых точек;

территория зоны отчуждения была заминирована: обнаружено более 100 минировок и 3 подрыва;

в начале марта оккупанты повредили вышки связи, что повлекло за собой выход из строя системы мониторинга радиационной обстановки;

Спикер СБУ напомнил, что 9 марта предприятие было почти полностью обесточено, что практически парализовало работу всех систем контроля и безопасности. В частности была отключена система охлаждения отработанного ядерного топлива;

В результате ведения боевых действий и умышленных поджогов, по данным систем NASA и Европейского космического агентства, на территории зоны отчуждения в период пребывания в ней оккупационных войск были зафиксированы значительные пожары на площади почти 14 тыс. га. Ситуация осложнилась невозможностью доступа пожарных к их тушению;

оккупанты разграбили предприятия зоны отчуждения, в частности, автопарк специализированной техники и горючее. Это поставило под угрозу пожарную и радиационную безопасность в зоне отчуждения;

разграблена и фактически уничтожена уникальная лаборатория "Экоцентр", 6 млн евро на оборудование которой профинансировала Еврокомиссия. Украдено и оборудование, купленное на средства Фукусимского университета в рамках реализации японско-украинского проекта по программе "SATREPS". В ходе оккупации выведена из строя система физической защиты в ГСП "ЧАЭС" и похищена мобильная лаборатория радиационной разведки стоимостью 2,5 млн. гривен;

похищен 21 источник ионизирующего излучения общей активностью почти 7 млн ​​Бк. Этого достаточно, чтобы сделать опасным для пребывания людей участок площадью около 2 тыс. кв. м.;

оккупанты вели земляные работы на территории пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес".

Прямая речь: "Территория зоны отчуждения до сих пор не разминирована. Это нарушает целостность системы радиационной безопасности объекта, которую Украина десятилетиями выстраивала вместе с международными партнерами. До сих пор остается слишком высокой вероятность неконтролируемых взрывов и пожаров.

СБУ, системно фиксируя и расследуя преступления оккупантов, уже сообщила о подозрении захватчику, отдавшему приказ штурмовать ГСП "ЧАЭС" - это бывший заместитель командующего сибирским округом росгвардии генерал-майор А. Якушев.

Также сообщено о подозрении заместителю командира сводного отряда особого назначения росгвардии по Брянской области полковнику А. Фроленкову, непосредственно руководившему действиями подчиненных в ходе нападения на этот объект.

Продолжается следствие по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к ядерному терроризму".