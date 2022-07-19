Спецпризначенці Нацгвардії і десантники знищили групу росіян під Слов'янськом

Бійці окремого загону спеціального призначення Нацгвардії в співпраці з десантниками знищили групу російських військових поблизу Слов'янська на Донеччині.

Джерело: пресслужба НГУ

Дослівно: "Знищено групу солдат РФ воїнами 81-ї десантно-штурмової бригади та ОЗСП "Омега" Національної гвардії України під Слов'янськом".

Деталі: Дата події у повідомленні не розкривається.

Нагадаємо: За даними британської розвідки, Слов'янськ стане наступною ключовою битвою за український Донбас.

19 липня окупанти вчергове обстріляли це місто, за даними місцевої влади, є поранені і руйнування.