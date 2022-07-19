Спецназовцы Нацгвардии и десантники уничтожили группу россиян под Славянском
Вторник, 19 июля 2022, 16:46
Бойцы отдельного отряда специального назначения Нацгвардии в сотрудничестве с десантниками уничтожили группу российских военных вблизи Славянска Донецкой области.
Источник: пресс-служба НГУ
Дословно: "Уничтожена группа солдат РФ воинами 81-й десантно-штурмовой бригады и ООСН "Омега" Национальной гвардии Украины под Славянском".
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Детали: Дата события в сообщении не раскрывается.
Напомним: По данным британской разведки, Славянск станет следующим ключевым сражением за украинский Донбасс.
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19 июля оккупанты в очередной раз обстреляли этот город, по данным местных властей, есть раненые и разрушения.