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Спецназовцы Нацгвардии и десантники уничтожили группу россиян под Славянском

Валентина РоманенкоВторник, 19 июля 2022, 16:46
Спецназовцы Нацгвардии и десантники уничтожили группу россиян под Славянском
иллюстративное фото бойцов ООСН "Омега"

Бойцы отдельного отряда специального назначения Нацгвардии в сотрудничестве с десантниками уничтожили группу российских военных вблизи Славянска Донецкой области.

Источник: пресс-служба НГУ

Дословно: "Уничтожена группа солдат РФ воинами 81-й десантно-штурмовой бригады и ООСН "Омега" Национальной гвардии Украины под Славянском".

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Детали: Дата события в сообщении не раскрывается.

Напомним: По данным британской разведки, Славянск станет следующим ключевым сражением за украинский Донбасс.

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19 июля оккупанты в очередной раз обстреляли этот город, по данным местных властей, есть раненые и разрушения.

Темы: СлавянскНацгвардиявойна
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