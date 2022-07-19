Слідом за Москвою: у Петербурзі теж залунають сирени

Влада російського Санкт-Петербурга, як і Москви, 20 липня проведе перевірку готовності системи оповіщення населення, включать гучномовці, будуть звучати сирени.

Джерело: провладне видання Петербурга "Город"

Деталі: Сирени увімкнуть на півгодини. Влада переконує, що подібні перевірки оповіщення населення відбуваються щорічно.

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По всьому місту увімкнуть не лише електромеханічні сирени, а й вуличні гучномовці, а також спеціалізовані технічні засоби оповіщення організацій. Відповідні повідомлення пролунають також на телеканалах та радіостанціях.

Що було раніше: 20 липня проведуть перевірку системи оповіщення також у Москві - запрацюють сирени та гучномовці.