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Слідом за Москвою: у Петербурзі теж залунають сирени

"Українська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 16:42
скріншот

Влада російського Санкт-Петербурга, як і Москви, 20 липня проведе перевірку готовності системи оповіщення населення, включать гучномовці, будуть звучати сирени.

Джерело: провладне видання Петербурга "Город"

Деталі: Сирени увімкнуть на півгодини. Влада переконує, що подібні перевірки оповіщення населення відбуваються щорічно.

По всьому місту увімкнуть не лише електромеханічні сирени, а й вуличні гучномовці, а також спеціалізовані технічні засоби оповіщення організацій. Відповідні повідомлення пролунають також на телеканалах та радіостанціях.

Що було раніше: 20 липня проведуть перевірку системи оповіщення також у Москві - запрацюють сирени та гучномовці.

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Теми: Росіявійна
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