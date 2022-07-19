Вслед за Москвой: в Петербурге также зазвучат сирены

Власти российского Санкт-Петербурга, как и Москвы, 20 июля проведут проверку готовности системы оповещения населения, включат громкоговорители, будут звучать сирены.

Источник: провластное издание Петербурга "Город"

Детали: Сирены включат на полчаса. Власти убеждают, что подобные проверки оповещения населения проходят ежегодно.

По всему городу включат не только электромеханические сирены, но и уличные громкоговорители, а также специализированные технические средства оповещения организаций. Соответствующие сообщения прозвучат также на телеканалах и радиостанциях.

Что предшествовало: 20 июля проведут проверку системы оповещения также в Москве – заработают сирены и громкоговорители.