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Вслед за Москвой: в Петербурге также зазвучат сирены

"Украинская правда"Вторник, 19 июля 2022, 16:42
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Власти российского Санкт-Петербурга, как и Москвы, 20 июля проведут проверку готовности системы оповещения населения, включат громкоговорители, будут звучать сирены.

Источник: провластное издание Петербурга "Город"

Детали: Сирены включат на полчаса. Власти убеждают, что подобные проверки оповещения населения проходят ежегодно.

По всему городу включат не только электромеханические сирены, но и уличные громкоговорители, а также специализированные технические средства оповещения организаций. Соответствующие сообщения прозвучат также на телеканалах и радиостанциях.

Что предшествовало: 20 июля проведут проверку системы оповещения также в Москве – заработают сирены и громкоговорители.

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Темы: Росcиявойна
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