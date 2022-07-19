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Сказали, що відвезуть додому, а відправили в Україну: нове перехоплення розмов окупантів

"Українська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 17:01
Сказали, що відвезуть додому, а відправили в Україну: нове перехоплення розмов окупантів
фото: міноборони рф

Українська розвідка оприлюднила нове перехоплення розмови росіян, згідно з яким деяких призовників обманом залучають до участі у війні з Україною.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерств оборони України в Telegram

Деталі: Дружина росіянина у телефонній розмові агітувала чоловіка відмовлятися від участі у війні та розповіла про події в одній з військових частин у Росії. 

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Пряма мова: "Багато-багато людей написали рапорти. Їх завантажили в КАМАЗи, типу ми веземо вас в аеропорт, щоб відправити додому. І в закритих КАМАЗах відправили в сторону України. Вони дорогою чухнули (зрозуміли - ред.) та почали прямо вистрибувати з машини, тому що попереду колони їхав танк. Там стали стріляти в повітря".

Деталі: За її словами, деякі новобранці поверталися пішки та намагалися звертатися до правоохоронних органів.

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Пряма мова: "Їх там тримали кілька днів як полонених. А коли пішов розголос, сказали, що везли ремонтні роботи проводити".

Теми: війна
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