Сказали, что отвезут домой, а отправили в Украину: новый перехват разговора оккупантов

Украинская разведка обнародовала новый перехват разговора россиян, согласно которому некоторых призывников обманом привлекают к участию в войне против Украины.

Источник: Главное управление разведки Министерств обороны Украины в Telegram

Детали: Жена россиянина в телефонном разговоре агитировала мужа отказаться от участия в войне и рассказала о событиях в одной из воинских частей в России.

Прямая речь: "Многие люди написали рапорты. Их загрузили в КАМАЗы, типа мы везем вас в аэропорт, чтобы отправить домой. И в закрытых КАМАЗах отправили в сторону Украины. Они по дороге чухнули (поняли - ред.) и начали прямо выпрыгивать из машины, потому что впереди колонны ехал танк. Там стали стрелять в воздух".

Детали: По ее словам, некоторые новобранцы возвращались пешком и пытались обращаться в правоохранительные органы.

Прямая речь: "Их там держали несколько дней как пленных. А когда пошла огласка, сказали, что везли ремонтные работы проводить".