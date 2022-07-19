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Окупанти позбавили українців права власності на нерухомість в Маріуполі – радник мера

Мазуренко Альона Вівторок, 19 липня 2022, 17:57
МАРІУПОЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти позбавили громадян України права власності на нерухомість у місті.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Від сьогодні всі громадяни України позбалені права власності на нерухомість в Маріуполі за рішенням окупаційної влади.

Якщо не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично, днями пройде "націоналізація" вцілілого і піде розселення по ордерах".

Деталі: Радник мера попередив маріупольців, які будуть вселятись в чужі квартири: "Якщо вже вселились - подбайте про чужу власність, інакше будете нести відповідальність за законом".

Рішення російських загарбників Андрющенко назвав "абсолютно незаконним".

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Теми: МаріупольокупаціявійнаРосія
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