Окупанти позбавили українців права власності на нерухомість в Маріуполі – радник мера
Вівторок, 19 липня 2022, 17:57
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти позбавили громадян України права власності на нерухомість у місті.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Пряма мова: "Від сьогодні всі громадяни України позбалені права власності на нерухомість в Маріуполі за рішенням окупаційної влади.
Якщо не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично, днями пройде "націоналізація" вцілілого і піде розселення по ордерах".
Деталі: Радник мера попередив маріупольців, які будуть вселятись в чужі квартири: "Якщо вже вселились - подбайте про чужу власність, інакше будете нести відповідальність за законом".
Рішення російських загарбників Андрющенко назвав "абсолютно незаконним".
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