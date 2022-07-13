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Окупанти розпочали нову хвилю прихованої мобілізації в Маріуполі - радник мера

"Українська правда"Середа, 13 липня 2022, 11:29
Photo by STRINGER/AFP via Getty Images

У Маріуполі росіяни розгорнути нову хвилю прихованої мобілізації, пропонуючи роботу пожежними інспекторами.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: За його словами, окупанти публікують оголошення про пошук людей віком 25-30 років для працевлаштування пожежними інспекторами. Для отримання першого досвіду роботи просять поїхати на "тренування" у Донецьк на кілька місяців.

Андрющенко порадив маріупольцям уникати будь-якого працевлаштування, яке передбачає надання присяги окупантам

Пряма мова: "Наші люди задля перевірки звернулись щодо "працевлаштування". Повідомляють, що в разі згоди будуть направлені до м. Донецьк на "тренування та навчання" на пару місяців, оскільки досвіду немає. Це цілком збігається з попередніми інсайдами про план прихованої мобілізації в Маріуполі від окупаційної влади".  

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Теми: Маріуполь
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