Окупанти розпочали нову хвилю прихованої мобілізації в Маріуполі - радник мера

У Маріуполі росіяни розгорнути нову хвилю прихованої мобілізації, пропонуючи роботу пожежними інспекторами.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: За його словами, окупанти публікують оголошення про пошук людей віком 25-30 років для працевлаштування пожежними інспекторами. Для отримання першого досвіду роботи просять поїхати на "тренування" у Донецьк на кілька місяців.

Андрющенко порадив маріупольцям уникати будь-якого працевлаштування, яке передбачає надання присяги окупантам

Пряма мова: "Наші люди задля перевірки звернулись щодо "працевлаштування". Повідомляють, що в разі згоди будуть направлені до м. Донецьк на "тренування та навчання" на пару місяців, оскільки досвіду немає. Це цілком збігається з попередніми інсайдами про план прихованої мобілізації в Маріуполі від окупаційної влади".

Нагадаємо:

Місцева влада закликала українців негайно виїхати з окупованого Маріуполя задля своєї безпеки.

У Мережі вперше оприлюднили відео, на якому видно, як проходила фільтрація у Маріуполі на початку окупації.