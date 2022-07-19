Оккупанты лишили украинцев права собственности на недвижимость в Мариуполе – советник мэра
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты лишили граждан Украины права собственности на недвижимость в городе.
Источник: Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "С сегодняшнего дня все граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе по решению оккупационных властей.
Если они не прошли регистрацию в банановых органах банановой республики. Фактически, на днях пройдет "национализация" уцелевшего и последует расселение по ордерам".
Детали: Советник мэра предупредил мариупольцев, которые будут вселяться в чужие квартиры: "Если уже вселились – позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону".
Решение российских захватчиков Андрющенко назвал "совершенно незаконным".
Напомним:
- В Мариуполе россияне развернули новую волну скрытой мобилизации, предлагая работу пожарными инспекторами.