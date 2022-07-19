Оккупанты лишили украинцев права собственности на недвижимость в Мариуполе – советник мэра

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты лишили граждан Украины права собственности на недвижимость в городе.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "С сегодняшнего дня все граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе по решению оккупационных властей.

Если они не прошли регистрацию в банановых органах банановой республики. Фактически, на днях пройдет "национализация" уцелевшего и последует расселение по ордерам".

Детали: Советник мэра предупредил мариупольцев, которые будут вселяться в чужие квартиры: "Если уже вселились – позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону".

Решение российских захватчиков Андрющенко назвал "совершенно незаконным".

Напомним:

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