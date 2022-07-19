Уряд направить до Ради закон, який дозволить налагодити в Україні виробництво Bayraktar
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що уряд направить до Верховної Ради законопроект про ратифікацію угоди між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду.
"Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників Bayraktar", – зазначив Шмигаль.
Крім того, уряд на засіданні у вівторок затвердив залучення чергового гранту від Сполучених Штатів у розмірі 4,5 мільярда доларів. Кошти надійдуть через Цільовий фонд, створений Світовим банком.
У лютому цього року Україна й Туреччина під час зустрічі президентів у Києві підписали угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії Baykar в Україні.
Збір вдалося закрити за три дні. Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати безпілотник, а зібрані кошти можна буде спрямувати на інші потреби України.
Надихнувшись прикладом Тапінаса, в Україні фонд Сергія Притули організував збір на три "Байрактари", який закрили за три дні, зібравши кошти майже на чотири безпілотники. Компанія "Байкар" і цього разу заявила, що передасть три безпілотники безоплатно.
Наразі збір на "Байрактар" для України триває у Польщі, його ініціював журналіст Славомір Сєраковський. Аналогічні ініціативи започаткували в Норвегії та Канаді.