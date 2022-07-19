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Уряд направить до Ради закон, який дозволить налагодити в Україні виробництво Bayraktar

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 18:01

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що уряд направить до Верховної Ради законопроект про ратифікацію угоди між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду.

"Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників Bayraktar", – зазначив Шмигаль.

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Крім того, уряд на засіданні у вівторок затвердив залучення чергового гранту від Сполучених Штатів у розмірі 4,5 мільярда доларів. Кошти надійдуть через Цільовий фонд, створений Світовим банком.

У лютому цього року Україна й Туреччина під час зустрічі президентів у Києві підписали угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії Baykar в Україні.

Нагадаємо, журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника.

Збір вдалося закрити за три дні. Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати безпілотник, а зібрані кошти можна буде спрямувати на інші потреби України.

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Надихнувшись прикладом Тапінаса, в Україні фонд Сергія Притули організував збір на три "Байрактари", який закрили за три дні, зібравши кошти майже на чотири безпілотники. Компанія "Байкар" і цього разу заявила, що передасть три безпілотники безоплатно. 

Наразі збір на "Байрактар" для України триває у Польщі, його ініціював журналіст Славомір Сєраковський. Аналогічні ініціативи започаткували в Норвегії та Канаді.

Теми: байрактарКабінет міністрівВерховна Радазаконодавство
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