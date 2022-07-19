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Правительство направит в Раду закон, позволяющий наладить в Украине производство Bayraktar

"Европейская правда"Вторник, 19 июля 2022, 18:01

Премьер-министр Денис Шмигаль объявил, что правительство направит в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Среди прочего, это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников Bayraktar", – отметил Шмигаль.

Кроме того, правительство на заседании во вторник утвердило привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов в размере 4,5 миллиарда долларов. Денежные средства поступят через Целевой фонд, созданный Всемирным банком.

В феврале этого года Украина и Турция во время встречи президентов в Киеве подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании Baykar в Украине.

Напомним, журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине, заявив, что получил согласие на столь потенциальную закупку от Министерств обороны Литвы и Турции и производителя.

Сбор удалось закрыть через три дня. После этого турецкая компания-производитель заявила, что тронута солидарностью литовцев и потому решила подарить беспилотник, а собранные средства можно будет направить на другие нужды Украины.

Вдохновившись примером Тапинаса, в Украине фонд Сергея Притулы организовал сбор на три "Байрактара", который закрыли за три дня, собрав средства почти на четыре беспилотника. Компания "Байкар" и на этот раз заявила, что передаст три беспилотника безвозмездно.

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Также сбор на "Байрактар" для Украины продолжается в Польше, его инициировал журналист Славомир Сераковский. Аналогичные инициативы начали в Норвегии и Канаде.

Темы: байрактарКабинет министровВерховная Радазаконодательство
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