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Росіяни вдарили по центру Краматорська крилатою ракетою Р-37 – голова ОВА

Євген КізіловВівторок, 19 липня 2022, 18:10
скриншот з відео Кириленка

Російські загарбники 19 липня завдали удару по центральній частині Краматорська, задіявши авіаційну крилату ракету Р-37. Одна людина загинула, ще шість поранені.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Деталі: За його словами, також внаслідок обстрілу пошкоджено 10 багатоповерхівок у центральній частині міста.

Пряма мова: "Ворог все частіше завдає ракетних ударів по Донеччині, не залишаючи цивільним шансів на порятунок.

Тому вкотре звертаюся до всіх, хто досі залишається на території області, із закликом про евакуацію".

Що передувало: Вдень стало відомо, що росіяни завдали удару по центральній частині Краматорська.

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Теми: Краматорськвійнажертви
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