Росіяни вдарили по центру Краматорська крилатою ракетою Р-37 – голова ОВА

Російські загарбники 19 липня завдали удару по центральній частині Краматорська, задіявши авіаційну крилату ракету Р-37. Одна людина загинула, ще шість поранені.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Деталі: За його словами, також внаслідок обстрілу пошкоджено 10 багатоповерхівок у центральній частині міста.

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Пряма мова: "Ворог все частіше завдає ракетних ударів по Донеччині, не залишаючи цивільним шансів на порятунок.

Тому вкотре звертаюся до всіх, хто досі залишається на території області, із закликом про евакуацію".

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Що передувало: Вдень стало відомо, що росіяни завдали удару по центральній частині Краматорська.