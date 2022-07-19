Россияне ударили по центру Краматорска крылатой ракетой Р-37 – глава ОВА

Российские захватчики 19 июля нанесли удар по центральной части Краматорска, применив авиационную крылатую ракету Р-37. Один человек погиб, еще шестеро ранены.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook

Детали: По его словам, также в результате обстрела повреждено 10 многоэтажек в центральной части города.

Прямая речь: "Враг все чаще наносит ракетные удары по Донетчине, не оставляя гражданским шансов на спасение.

Поэтому еще раз обращаюсь ко всем, кто до сих пор остается на территории области, с призывом об эвакуации".

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Что предшествовало: Днем ​​стало известно, что россияне нанесли удар по центральной части Краматорска.