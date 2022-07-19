Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по центру Краматорска крылатой ракетой Р-37 – глава ОВА

Евгений КизиловВторник, 19 июля 2022, 18:10
Россияне ударили по центру Краматорска крылатой ракетой Р-37 – глава ОВА
скриншот с видео Кириленко

Российские захватчики 19 июля нанесли удар по центральной части Краматорска, применив авиационную крылатую ракету Р-37. Один человек погиб, еще шестеро ранены.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook

Детали: По его словам, также в результате обстрела повреждено 10 многоэтажек в центральной части города.

Реклама:

Прямая речь: "Враг все чаще наносит ракетные удары по Донетчине, не оставляя гражданским шансов на спасение.

Поэтому еще раз обращаюсь ко всем, кто до сих пор остается на территории области, с призывом об эвакуации".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Днем ​​стало известно, что россияне нанесли удар по центральной части Краматорска.

Темы: Краматорсквойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Краматорск
В Краматорске раздались звуки взрывов – СМИ
Краматорск: история иностранных волонтеров, выживших после ракетной атаки на Ria Pizza
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: