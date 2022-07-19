Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили по центру Краматорска крылатой ракетой Р-37 – глава ОВА

Евгений КизиловВторник, 19 июля 2022, 18:10
скриншот с видео Кириленко

Российские захватчики 19 июля нанесли удар по центральной части Краматорска, применив авиационную крылатую ракету Р-37. Один человек погиб, еще шестеро ранены.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook

Детали: По его словам, также в результате обстрела повреждено 10 многоэтажек в центральной части города.

Прямая речь: "Враг все чаще наносит ракетные удары по Донетчине, не оставляя гражданским шансов на спасение.

Поэтому еще раз обращаюсь ко всем, кто до сих пор остается на территории области, с призывом об эвакуации".

Что предшествовало: Днем ​​стало известно, что россияне нанесли удар по центральной части Краматорска.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Краматорсквойнажертвы
Главное сегодня

Украина сталкивается с трудностями при доставке западного оружия на передовую – WSJ

Вредит репутации: Тищенко больше не глава закарпатской "Слуги народа"

В Венгрии вдруг заявили, что не против транзита оружия в Украину

ВСУ нанесли оккупантам значительные потери в Донецкой области – сводка Генштаба

Венедиктову переведут в дипломаты – Арахамия

Есть две кандидатуры на должность генпрокурора – источники

Все новости...
Краматорск
Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы
Россияне нанесли удары по промышленной зоне Краматорска
Россияне ударили с самолетов по Краматорску и обстреляли Славянск
Последние новости
03:19
Россияне снова ударили по Одесской области, без пострадавших
02:44
Путин заявил, что россияне отошли от Киева ради переговоров
02:00
Одесская область: В Рени взорвался бензовоз, есть погибший
01:36
Сумская область: Почти 80 "прилетов" по разным громадам
00:55
ВСУ полностью уничтожили группу "вагнеровцев"
00:20
Путин: Россия не будет мешать вывозить украинское зерно в обмен на снятие продовольственных санкций
23:53
Китай повторил мантру Кремля, что США виноваты в "кризисе" в Украине
23:34
Если Россия аннексирует дополнительные территории Украины, мы отреагируем быстро и жестко – Белый дом
23:27
Договоренности по "зерновому коридору" на продвинутой стадии, но могут сорваться – Кулеба
23:20
США передадут Украине дополнительные HIMARS – Белый дом
Все новости...