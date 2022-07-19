Антонівський міст у Херсоні уцілів після обстрілу - облрада 

ВИБУХ У ХЕРСОНІ. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ СТРАТКОМ ЗСУ

Стратегічно важливий Антонівський міст у Херсоні був пошкоджений, але залишився придатним до експлуатації.

Джерело: заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram

Пряма мова: "Антонівський міст був пошкоджений, але залишився придатним до експлуатації (поки що)".

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Довідка: Антонівський міст через Дніпро сполучає окупований Херсон із лівобережжям області, яке теж контролюють росіяни. Це важлива транспортна артерія, по якій загарбники постачають техніку та боєприпаси з окупованого Криму.

Що передувало: За інформацією ЗМІ, зранку 19 липня в окупованому Херсоні ракета упала в районі Антонівського мосту. У соцмережах з’явились фото та відео вибухів.