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Антоновский мост в Херсоне уцелел после обстрела - облсовет

"Украинская правда"Вторник, 19 июля 2022, 18:12
ВЗРЫВ В ХЕРСОНЕ. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА СТРАТКОМ ВСУ

Стратегически важный Антоновский мост в Херсоне был поврежден, но остался пригодным к эксплуатации.

Источник: заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь: "Антоновский мост был поврежден, но остался пригодным к эксплуатации (пока)".

Справка: Антоновский мост через Днепр соединяет оккупированный Херсон с левобережьем области, которое тоже контролируют россияне. Это важная транспортная артерия, по которой захватчики снабжают себя техникой и боеприпасами из оккупированного Крыма.

Что предшествовало: По информации СМИ, утром 19 июля в оккупированном Херсоне ракета упала в районе Антоновского моста. В соцсетях появились фото и видео взрывов.

Темы: Херсонская областьвойна
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