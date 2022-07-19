Антоновский мост в Херсоне уцелел после обстрела - облсовет

ВЗРЫВ В ХЕРСОНЕ. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА СТРАТКОМ ВСУ

Стратегически важный Антоновский мост в Херсоне был поврежден, но остался пригодным к эксплуатации.

Источник: заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь: "Антоновский мост был поврежден, но остался пригодным к эксплуатации (пока)".

Справка: Антоновский мост через Днепр соединяет оккупированный Херсон с левобережьем области, которое тоже контролируют россияне. Это важная транспортная артерия, по которой захватчики снабжают себя техникой и боеприпасами из оккупированного Крыма.

Что предшествовало: По информации СМИ, утром 19 июля в оккупированном Херсоне ракета упала в районе Антоновского моста. В соцсетях появились фото и видео взрывов.