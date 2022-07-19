Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні пролунали вибухи: вдарили по мосту – ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 19 липня 2022, 12:17
Вибух у Херсоні. Фото з Telegram-каналу СтратКом ЗСУ

Вранці 19 липня в окупованому Херсоні пролунали вибухи.

Джерело: кореспонденти Суспільного, російське пропагандистське видання "РИА Новости", пабліки в Telegram, ТАСС

Деталі: Російські пропагандисти повідомляють, що ЗСУ випустили по ворожих цілях у Херсоні 6 ракет. І що нібито 5 з них збила ППО окупантів.

Одна ракета, за даними "РИА Новости", нібито упала в районі Антонівського мосту.

Також повідомляється про вибух в районі Чорнобаївки.

 
Вибух в районі Чорнобаївки
Фото з Telegram-каналу Збройні Сили України. Війна з окупантами

У пабліках в Telegram з’явились фото вибухів.  

Пізніше ТАСС із посиланням на призначеного окупантами так званого "заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Кирила Стремоусова повідомив, що ЗСУ обстріляли міст у Херсоні – на ньому чотири пошкодження. Постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Варто зазначити, що Антонівський міст – важлива транспортна артерія, по якій загарбники постачають техніку та боєприпаси з окупованого Криму.

Передісторія:

Теми: Херсонвійна
Головне сьогодні

В Угорщині раптом заявили, що не проти транзиту зброї до України

ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Донеччині – зведення Генштабу

Венедіктову переведуть у дипломати – Арахамія

Є дві кандидатури на посаду генпрокурора – джерела 

Росіяни вдарили по центру Краматорська, є жертви

доповненоРада звільнила Венедіктову

Усі новини...
Херсон
Оборона Херсона: Герой України вивів свою бригаду із ворожого оточення 
Росіяни в Херсоні облаштували склад боєприпасів у драмтеатрі – розвідка
У Херсоні окупанти знищують пам’ятники, на Луганщині – експлуатують пенсіонерів
Останні новини
22:15
Економічні новини 19 липня: Україна відтерміновує виплати за євробондами, закон для фрілансерів
21:39
Венедіктова заявила, що жодних колаборантів в її офісі не було
21:38
Україна проситиме відтермінування виплат за євробондами у середу – FT
21:37
Шкодить репутації: Тищенко більше не голова закарпатської "Слуги народу"
21:35
ЄС пом'якшить санкції проти росбанків: дозволить розрахунки за продовольство – Reuters
21:30
Без російської драми: у Києві змінили назву театру Лесі Українки
21:20
Проросійські хакери атакували країни НАТО через хмарні сервіси
21:19
Для деблокади портів можуть створити контрольні центри в Одесі та Стамбулі – Financial Times
20:59
Німецький уряд скоротив військову підтримку України попри обіцянки протилежного – Welt
20:47
фотоНе лише чай і кава: у потягах почали годувати морозивом
Усі новини...