У Херсоні пролунали вибухи: вдарили по мосту – ЗМІ
Вранці 19 липня в окупованому Херсоні пролунали вибухи.
Джерело: кореспонденти Суспільного, російське пропагандистське видання "РИА Новости", пабліки в Telegram, ТАСС
Деталі: Російські пропагандисти повідомляють, що ЗСУ випустили по ворожих цілях у Херсоні 6 ракет. І що нібито 5 з них збила ППО окупантів.
Одна ракета, за даними "РИА Новости", нібито упала в районі Антонівського мосту.
Також повідомляється про вибух в районі Чорнобаївки.
У пабліках в Telegram з’явились фото вибухів.
Пізніше ТАСС із посиланням на призначеного окупантами так званого "заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Кирила Стремоусова повідомив, що ЗСУ обстріляли міст у Херсоні – на ньому чотири пошкодження. Постраждалих немає.
Варто зазначити, що Антонівський міст – важлива транспортна артерія, по якій загарбники постачають техніку та боєприпаси з окупованого Криму.
Передісторія:
- Збройні сили Україні в останні тижні досить інтенсивно знищують ворожі склади боєприпасів в окупованих росіянами містах України.
- 18 липня ЗСУ на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.
- Перед тим ЗСУ прицільно вдарили по складу боєприпасів окупантів у Новій Каховці.
- На початку липня в окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів, який російські загарбники розмістили у "Камаз центрі" у Київському районі міста.
- Також повідомлялося про масований удар по аеродрому тимчасово окупованого Мелітополя, де базувалися росіяни.