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У Херсоні пролунали вибухи: вдарили по мосту – ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 19 липня 2022, 12:17
У Херсоні пролунали вибухи: вдарили по мосту – ЗМІ
Вибух у Херсоні. Фото з Telegram-каналу СтратКом ЗСУ

Вранці 19 липня в окупованому Херсоні пролунали вибухи.

Джерело: кореспонденти Суспільного, російське пропагандистське видання "РИА Новости", пабліки в Telegram, ТАСС

Деталі: Російські пропагандисти повідомляють, що ЗСУ випустили по ворожих цілях у Херсоні 6 ракет. І що нібито 5 з них збила ППО окупантів.

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Одна ракета, за даними "РИА Новости", нібито упала в районі Антонівського мосту.

Також повідомляється про вибух в районі Чорнобаївки.

 
Вибух в районі Чорнобаївки
Фото з Telegram-каналу Збройні Сили України. Війна з окупантами

У пабліках в Telegram з’явились фото вибухів.  

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше ТАСС із посиланням на призначеного окупантами так званого "заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Кирила Стремоусова повідомив, що ЗСУ обстріляли міст у Херсоні – на ньому чотири пошкодження. Постраждалих немає.

Варто зазначити, що Антонівський міст – важлива транспортна артерія, по якій загарбники постачають техніку та боєприпаси з окупованого Криму.

Передісторія:

Теми: Херсонвійна
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