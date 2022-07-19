У Херсоні пролунали вибухи: вдарили по мосту – ЗМІ

Вибух у Херсоні. Фото з Telegram-каналу СтратКом ЗСУ

Вранці 19 липня в окупованому Херсоні пролунали вибухи.

Джерело: кореспонденти Суспільного, російське пропагандистське видання "РИА Новости", пабліки в Telegram, ТАСС

Деталі: Російські пропагандисти повідомляють, що ЗСУ випустили по ворожих цілях у Херсоні 6 ракет. І що нібито 5 з них збила ППО окупантів.

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Одна ракета, за даними "РИА Новости", нібито упала в районі Антонівського мосту.

Також повідомляється про вибух в районі Чорнобаївки.

Вибух в районі Чорнобаївки Фото з Telegram-каналу Збройні Сили України. Війна з окупантами

У пабліках в Telegram з’явились фото вибухів.

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Пізніше ТАСС із посиланням на призначеного окупантами так званого "заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Кирила Стремоусова повідомив, що ЗСУ обстріляли міст у Херсоні – на ньому чотири пошкодження. Постраждалих немає.

Варто зазначити, що Антонівський міст – важлива транспортна артерія, по якій загарбники постачають техніку та боєприпаси з окупованого Криму.

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