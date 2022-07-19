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Рада створила комісію для нагляду за постачанням зброї в Україну

Євген КізіловВівторок, 19 липня 2022, 19:57
Рада створила комісію для нагляду за постачанням зброї в Україну
фото Getty Images

Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію з моніторингу отримання і використання під час воєнного стану міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема зброї.

Джерело: сайт ВР

Деталі: Головою ТСК обрано народного депутата з фракції "Голос" Рустема Умєрова, його заступником – нардепа Олександра Завітневича ("Слуга народу"). Повний склад комісії наразі не розкривається.

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Дослівно: "Завданнями утвореної спеціальної комісії визначено, зокрема, підготовку та надання на розгляд до Верховної Ради України, в установленому порядку, законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над отриманням і використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги (зокрема, озброєння), а також з метою проведення парламентських слухань щодо випадків порушення принципів законності, справедливості та прозорості використання такої допомоги".

Що передувало:

  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував Верховній Раді створити Тимчасову спеціальну комісію, яка б контролювала використання зброї, отриманої від західних партнерів України.
  • Цю пропозицію очільник ОП зробив на тлі заяви американської конгресменки Вікторії Спартц, яка висловила занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні і припустила, що така ситуація могла виникнути через Єрмака.

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Теми: Верховна Радазброявійна
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