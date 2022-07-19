Рада создала комиссию по надзору за поставками оружия в Украину

Верховная Рада создала временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования во время военного положения международной материально-технической помощи, в том числе оружия.

Источник: сайт ВР

Детали: Главой ВСК избран народный депутат из фракции "Голос" Рустем Умеров, его заместителем - нардеп Александр Завитневич ("Слуга народа"). Полный состав комиссии пока не раскрывается.

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Дословно: "Задачами созданной специальной комиссии определены, в частности, подготовка и предоставление на рассмотрение в Верховную Раду Украины, в установленном порядке, законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля над получением и использованием международной материально-технической помощи (в частности, вооружения), а также с целью проведения парламентских слушаний по поводу случаев нарушения принципов законности, справедливости и прозрачности использования такой помощи".

Что предшествовало:

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать временную специальную комиссию, которая контролировала бы использование оружия, полученного от западных партнеров Украины.

Это предложение глава ОП сделал на фоне заявления американского конгрессмена Виктории Спартц, которая выразила обеспокоенность надзором за поставками оружия Украине и предположила, что такая ситуация могла возникнуть из-за Ермака.