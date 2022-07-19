Рада создала комиссию по надзору за поставками оружия в Украину

Верховная Рада создала временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования во время военного положения международной материально-технической помощи, в том числе оружия.

Источник: сайт ВР

Детали: Главой ВСК избран народный депутат из фракции "Голос" Рустем Умеров, его заместителем - нардеп Александр Завитневич ("Слуга народа"). Полный состав комиссии пока не раскрывается.

Дословно: "Задачами созданной специальной комиссии определены, в частности, подготовка и предоставление на рассмотрение в Верховную Раду Украины, в установленном порядке, законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля над получением и использованием международной материально-технической помощи (в частности, вооружения), а также с целью проведения парламентских слушаний по поводу случаев нарушения принципов законности, справедливости и прозрачности использования такой помощи".

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