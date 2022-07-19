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Рада создала комиссию по надзору за поставками оружия в Украину

Евгений КизиловВторник, 19 июля 2022, 19:57
Рада создала комиссию по надзору за поставками оружия в Украину
фото Getty Images

Верховная Рада создала временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования во время военного положения международной материально-технической помощи, в том числе оружия.

Источник: сайт ВР

Детали: Главой ВСК избран народный депутат из фракции "Голос" Рустем Умеров, его заместителем - нардеп Александр Завитневич ("Слуга народа"). Полный состав комиссии пока не раскрывается.

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Дословно: "Задачами созданной специальной комиссии определены, в частности, подготовка и предоставление на рассмотрение в Верховную Раду Украины, в установленном порядке, законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля над получением и использованием международной материально-технической помощи (в частности, вооружения), а также с целью проведения парламентских слушаний по поводу случаев нарушения принципов законности, справедливости и прозрачности использования такой помощи".

Что предшествовало:

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать временную специальную комиссию, которая контролировала бы использование оружия, полученного от западных партнеров Украины.
  • Это предложение глава ОП сделал на фоне заявления американского конгрессмена Виктории Спартц, которая выразила обеспокоенность надзором за поставками оружия Украине и предположила, что такая ситуация могла возникнуть из-за Ермака.

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Темы: Верховная Радаоружиевойна
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