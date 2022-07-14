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Єрмак пропонує створити в Раді комісію для контролю надходжень зброї

Євген КізіловЧетвер, 14 липня 2022, 10:39
Єрмак пропонує створити в Раді комісію для контролю надходжень зброї
Андрій Єрмак, фото Getty Images

Голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував Верховній Раді створити Тимчасову спеціальну комісію, яка б контролювала використання зброї, отриманої від західних партнерів України.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Хочу запропонувати народним депутатам розглянути одну важливу ідею. А саме - створення Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов‘язаних із контролем над використанням зброї, отриманої від наших партнерів…

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Парламент, як законодавчий орган, має бути долучений до контролю оборонної допомоги союзників…

Вся отримана західна зброя знаходиться на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється і тепер цей процес стане ще більш відкритим…

Саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків".

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Деталі: Цю пропозицію очільник ОП зробив на тлі заяви американської конгресменки Вікторії Спартц, яка висловила занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні і припустила, що така ситуація могла виникнути через Єрмака.

У своєму пості голова ОП натякнув, що такі звинувачення – це "російські спроби розбалансувати міжнародну коаліцію навколо України" і вони "зазнають нищівного краху".

Пряма мова: "Проросійські наративи будуть розбиті".

Що було раніше: Минулого тижня Вікторія Спартц звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловила занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні.

У Білому домі пообіцяли відповісти на звернення.

Читайте також Інтерв’ю Вікторії Спартц: звинувачення до Єрмака, контроль за зброєю та закиди до України

Теми: Андрій ЄрмакСШАВерховна Радазброя
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