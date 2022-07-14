Єрмак пропонує створити в Раді комісію для контролю надходжень зброї

Голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував Верховній Раді створити Тимчасову спеціальну комісію, яка б контролювала використання зброї, отриманої від західних партнерів України.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Хочу запропонувати народним депутатам розглянути одну важливу ідею. А саме - створення Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов‘язаних із контролем над використанням зброї, отриманої від наших партнерів…

Парламент, як законодавчий орган, має бути долучений до контролю оборонної допомоги союзників…

Вся отримана західна зброя знаходиться на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється і тепер цей процес стане ще більш відкритим…

Саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків".

Деталі: Цю пропозицію очільник ОП зробив на тлі заяви американської конгресменки Вікторії Спартц, яка висловила занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні і припустила, що така ситуація могла виникнути через Єрмака.

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У своєму пості голова ОП натякнув, що такі звинувачення – це "російські спроби розбалансувати міжнародну коаліцію навколо України" і вони "зазнають нищівного краху".

Пряма мова: "Проросійські наративи будуть розбиті".

Що було раніше: Минулого тижня Вікторія Спартц звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловила занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні.

У Білому домі пообіцяли відповісти на звернення.

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