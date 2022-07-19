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Резніков пропонує виробникам зброї протестувати новинки на полі бою проти росіян

Альона Мазуренко Вівторок, 19 липня 2022, 23:11
Резніков пропонує виробникам зброї протестувати новинки на полі бою проти росіян
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков закликав партнерів України протестувати нове озброєння на полі бою проти окупантів.

Джерело: Atlantic Council

Пряма мова: "Я думаю, для наших партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині або для наших турецьких партнерів це хороший шанс протестувати їх озброєння. Тому давайте нам інструменти, ми закінчимо роботу, і у вас буде нова інформація...

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Багато зброї зараз тестується в справжніх умовах бою проти російської армії, яка має багато своїх сучасних систем. Вони мають інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби і зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети і балістичні ракети, а також інше обладнання.

Ми ділимося всією інформацією та досвідом із нашими партнерами. Ми зацікавлені у тестуванні сучасних систем у бою проти ворога".

Деталі: За словами міністра, Україні для ефективного захисту нам потрібно близько 50 HIMARS і РСЗВ М270. Наразі Україна використовує принаймні 8 HIMARS.

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При цьому для контрнаступу Україні треба приблизно 100 HIMARS та додаткові БТР, БМП і розвідувальні дрони.

Зокрема, наразі під окупацією залишаються близько 2,5 тисяч населених пунктів. 

Також, за словами Резнікова, під час боїв у Сєвєродонецьку та Лисичанську загинули 10-11 тисяч окупантів, понад 20 тисяч отримали поранення. 

Теми: РезніковзброяСШАЄвропа
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