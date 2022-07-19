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Резніков пропонує виробникам зброї протестувати новинки на полі бою проти росіян

Мазуренко Альона Вівторок, 19 липня 2022, 23:11
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков закликав партнерів України протестувати нове озброєння на полі бою проти окупантів.

Джерело: Atlantic Council

Пряма мова: "Я думаю, для наших партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині або для наших турецьких партнерів це хороший шанс протестувати їх озброєння. Тому давайте нам інструменти, ми закінчимо роботу, і у вас буде нова інформація...

Багато зброї зараз тестується в справжніх умовах бою проти російської армії, яка має багато своїх сучасних систем. Вони мають інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби і зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети і балістичні ракети, а також інше обладнання.

Ми ділимося всією інформацією та досвідом із нашими партнерами. Ми зацікавлені у тестуванні сучасних систем у бою проти ворога".

Деталі: За словами міністра, Україні для ефективного захисту нам потрібно близько 50 HIMARS і РСЗВ М270. Наразі Україна використовує принаймні 8 HIMARS.

При цьому для контрнаступу Україні треба приблизно 100 HIMARS та додаткові БТР, БМП і розвідувальні дрони.

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Зокрема, наразі під окупацією залишаються близько 2,5 тисяч населених пунктів. 

Також, за словами Резнікова, під час боїв у Сєвєродонецьку та Лисичанську загинули 10-11 тисяч окупантів, понад 20 тисяч отримали поранення. 

Теми: РезніковзброяСШАЄвропа
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