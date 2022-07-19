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Резников предлагает производителям оружия протестовать новинки на поле боя против россиян

Алена МазуренкоВторник, 19 июля 2022, 23:11
Резников предлагает производителям оружия протестовать новинки на поле боя против россиян
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Алексей Резников призвал партнеров Украины протестовать новое вооружение на поле боя против оккупантов.

Источник: Atlantic Council

Прямая речь: "Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому давайте нам инструменты, мы закончим работу, и у вас будет новая информация...

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Многие оружия сейчас тестируются в настоящих условиях боя против российской армии, имеющей много своих современных систем. У них есть интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы и связи, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, а также другое оборудование.

Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага".

Детали: По словам министра, Украине для эффективной защиты нам нужно около 50 HIMARS и РСЗО М270. Сейчас Украина использует по крайней мере 8 HIMARS.

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При этом для контрнаступления Украине нужно примерно 100 HIMARS и дополнительные БТР, БМП и разведывательные дроны.

В частности, сейчас под оккупацией остаются около 2,5 тысячи населенных пунктов.

Также, по словам Резникова, во время боев в Северодонецке и Лисичанске погибли 10-11 тысяч оккупантов, более 20 тысяч получили ранения.

Темы: РезниковоружиеСШАЕвропа
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