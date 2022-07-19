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Резников предлагает производителям оружия протестовать новинки на поле боя против россиян

Мазуренко Алена Вторник, 19 июля 2022, 23:11
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Алексей Резников призвал партнеров Украины протестовать новое вооружение на поле боя против оккупантов.

Источник: Atlantic Council

Прямая речь: "Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому давайте нам инструменты, мы закончим работу, и у вас будет новая информация...

Многие оружия сейчас тестируются в настоящих условиях боя против российской армии, имеющей много своих современных систем. У них есть интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы и связи, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, а также другое оборудование.

Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага".

Детали: По словам министра, Украине для эффективной защиты нам нужно около 50 HIMARS и РСЗО М270. Сейчас Украина использует по крайней мере 8 HIMARS.

При этом для контрнаступления Украине нужно примерно 100 HIMARS и дополнительные БТР, БМП и разведывательные дроны.

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В частности, сейчас под оккупацией остаются около 2,5 тысячи населенных пунктов.

Также, по словам Резникова, во время боев в Северодонецке и Лисичанске погибли 10-11 тысяч оккупантов, более 20 тысяч получили ранения.

Темы: РезниковоружиеСШАЕвропа
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