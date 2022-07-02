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Окупанти підняли знищений ЗСУ корабель "Саратов", хочуть ремонтувати

Катерина ТищенкоСубота, 2 липня 2022, 18:33
Підняті залишки "Саратова" у Бердянському порту, фото Запоріжжя.Інфо

Окупанти підняли в порту Бердянська затоплений у березні після удару ЗСУ великий десантний корабель "Саратов" і планують відправити його на ремонт до окупованого Криму.

Джерело: ТАСС із посиланням на представника окупаційної влади Бердянська, "в.о. голови міста" Олександра Сауленка, РИА Новости з посиланням на іншого представника окупантів, "члена головної ради військово-цивільної адміністрації регіону" Володимира Рогова

Деталі: Як повідомив Рогов, 1 липня було піднято великий десантний корабель "Саратов", який у березні був затоплений екіпажем у порту Бердянська Запорізької області після удару ЗСУ, щоб уникнути детонації боєприпасів.

У свою чергу Олександр Сауленко повідомив, що "Саратов" планується відправити на ремонт до Керчі.

Передісторія:

  • 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ ЗСУ знищили великий десантний корабель "Саратов" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.
  • Командири двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську виявилися зрадниками України, які перешли на бік ворога у 2014 році.
  • Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки знищеного великого десантного корабля "Саратов".

Теми: РосіякорабліБердянськ
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