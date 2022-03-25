Maxar показала знімки знищеного російського корабля в Бердянську

Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки знищеного в порту окупованого Бердянська російського великого десантного корабля "Саратов".

Джерело: Maxar Technologies

#Satellite imagery from today, March 25, of Ukrainian port city #Berdyansk, revealing a Russian Alligator-class landing ship that’s burned & partially submerged. Fire/smoke is nearby & close to fuel storage tanks. News reports state the ship was hit March 24, by Ukrainian forces. pic.twitter.com/MsGXWZdjD4 — Maxar Technologies (@Maxar) March 25, 2022

Дослівно: "Супутникове фото українського портового міста Бердянськ від 25 березня, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу "Алігатор".

Вогонь і дим видно поблизу та поруч із резервуарами для зберігання палива".

Що передувало: 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Саратов" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.

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