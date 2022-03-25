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Maxar показала знімки знищеного російського корабля в Бердянську

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 березня 2022, 19:22
Maxar Technologies

Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки знищеного в порту окупованого Бердянська російського великого десантного корабля "Саратов".

Джерело: Maxar Technologies

Дослівно: "Супутникове фото українського портового міста Бердянськ від 25 березня, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу "Алігатор".

Вогонь і дим видно поблизу та поруч із резервуарами для зберігання палива".

Що передувало: 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Саратов" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.

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Теми: корабліРосіявійна
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