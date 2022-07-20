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ЗСУ повністю знищили групу "вагнерівців"

Анастасія КалатурСереда, 20 липня 2022, 00:55
ФОТО: facebook.com/58OMPBr

ЗСУ ліквідували групу найманців ПВК "Вагнер".

Джерело: 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського у Facebook

Дослівно: "В черговий раз, під час стійкого та мужнього утримання позицій на одному із рубежів лінії фронту, завдяки злагодженості та навченності, особовим складом нашої бригади була повністю ліквідована група ПВК "Вагнер".

Нагадаємо: За даними британської розвідки, Росія використовувала ПВК "Вагнер" для посилення сил на передовій, а також для зменшення нестачі особового складу та втрат. "Вагнер" відігравав центральну роль в останніх боях, включаючи захоплення Попасної та Лисичанська. Ці бої завдали групі великих втрат. Британські розвідники вважають, що через зниження критеріїв для набору новобранців, залучення засуджених та коротке навчання ПВК "Вагнер" втрачатиме свою провідну роль у війні, яку веде Росія в Україні.

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