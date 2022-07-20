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ВСУ уничтожили группу "вагнеровцев"

Анастасия КалатурСреда, 20 июля 2022, 00:55
ВСУ уничтожили группу вагнеровцев
ФОТО: facebook.com/58OMPBr

Вооруженные силы Украины ликвидировали группу наемников ЧВК "Вагнер".

Источник: 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского в Facebook

Дословно: "В очередной раз, при стойком и мужественном удержании позиций на одном из рубежей линии фронта, благодаря слаженности и обученности, личным составом нашей бригады была полностью ликвидирована группа ЧВК "Вагнер".

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Напомним: По данным британской разведки, Россия использовала ЧВК "Вагнер" для усиления сил на передовой, а также для уменьшения нехватки личного состава и потерь. "Вагнер" играл центральную роль в последних боях, включая захват Попасной и Лисичанска. Эти бои нанесли группе большие потери. Британские разведчики считают, что из-за снижения критериев для набора новобранцев, привлечения осужденных и короткой учебы ППК "Вагнер" будет терять свою ведущую роль в войне, которую ведет Россия в Украине.

Темы: война
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