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Одещина: В Рені вибухнув бензовоз, є загиблий

Анастасія КалатурСереда, 20 липня 2022, 02:00
Одещина: В Рені вибухнув бензовоз, є загиблий
ФОТО: ГУ ДСНС України в Одеській області

На території морського порту в Рені на Одещині стався вибух, загинув чоловік.

Джерело: ГУ ДСНС України в Одеській області

Деталі: Зазначається, що о 21:23 в ДСНС  надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу.

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Загорілися три автоцистерни з паливом. Пожежа наразі ліквідована.

На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявили тіло загиблого чоловіка. Також внаслідок пожежі отримав опіки  95% поверхні  тіла працівник порту, він госпіталізований у важкому стані до Ренійської лікарні.

 

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Теми: Одеська областьаварія
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