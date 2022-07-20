Одещина: В Рені вибухнув бензовоз, є загиблий

На території морського порту в Рені на Одещині стався вибух, загинув чоловік.

Джерело: ГУ ДСНС України в Одеській області

Деталі: Зазначається, що о 21:23 в ДСНС надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу.

Загорілися три автоцистерни з паливом. Пожежа наразі ліквідована.

На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявили тіло загиблого чоловіка. Також внаслідок пожежі отримав опіки 95% поверхні тіла працівник порту, він госпіталізований у важкому стані до Ренійської лікарні.