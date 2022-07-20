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Одесская область: В Рени взорвался бензовоз, есть погибший

Анастасия КалатурСреда, 20 июля 2022, 02:00
ФОТО: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

На территории морского порта в Рени в Одесской области произошел взрыв, погиб мужчина.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Детали: Отмечается, что в 21:23 в ГСЧС поступило сообщение о разгерметизации цистерны автомобильного бензовоза.

Загорелись три автоцистерны с топливом. Пожар ликвидирован.

На месте пожара у сгоревшей автоцистерны обнаружили тело погибшего мужчины. Также в результате пожара получил ожоги 95% поверхности тела работник порта, он госпитализирован в тяжелом состоянии в Ренийскую больницу.

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Темы: Одесская областьавария
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