Одесская область: В Рени взорвался бензовоз, есть погибший

На территории морского порта в Рени в Одесской области произошел взрыв, погиб мужчина.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Детали: Отмечается, что в 21:23 в ГСЧС поступило сообщение о разгерметизации цистерны автомобильного бензовоза.

Загорелись три автоцистерны с топливом. Пожар ликвидирован.

На месте пожара у сгоревшей автоцистерны обнаружили тело погибшего мужчины. Также в результате пожара получил ожоги 95% поверхности тела работник порта, он госпитализирован в тяжелом состоянии в Ренийскую больницу.