Росіяни знову вдарили по Одеській області, без постраждалих
Середа, 20 липня 2022, 03:19
Росіяни влучили ракетами у склад на Одещині, ніхто не постраждав.
Джерело: спікер ОДА Одещини Сергій Братчук, ОК "Південь"
Дослівно: "Ракетний удар по Одещині: "приліт" у склад, де загорілося сміття. Пожежу ліквідували, поранених немає".
Оновлено. Згодом в ОК "Південь" повідомили, що ворог завдав по Одещині удару двома ракетами, імовірно Х-59, із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет була знищена силами ППО.
Нагадаємо: Днем раніше внаслідок російського ракетного удару по Одещині постраждали шестеро людей.