Росіяни знову вдарили по Одеській області, без постраждалих

Росіяни влучили ракетами у склад на Одещині, ніхто не постраждав.

Джерело: спікер ОДА Одещини Сергій Братчук, ОК "Південь"

Дослівно: "Ракетний удар по Одещині: "приліт" у склад, де загорілося сміття. Пожежу ліквідували, поранених немає".

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Оновлено. Згодом в ОК "Південь" повідомили, що ворог завдав по Одещині удару двома ракетами, імовірно Х-59, із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет була знищена силами ППО.

Нагадаємо: Днем раніше внаслідок російського ракетного удару по Одещині постраждали шестеро людей.