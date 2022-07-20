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Росіяни знову вдарили по Одеській області, без постраждалих

Анастасія КалатурСереда, 20 липня 2022, 03:19

Росіяни влучили ракетами у склад на Одещині, ніхто не постраждав.

Джерело: спікер ОДА Одещини Сергій Братчук, ОК "Південь"

Дослівно: "Ракетний удар по Одещині: "приліт" у склад, де загорілося сміття. Пожежу ліквідували, поранених немає".

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Оновлено. Згодом в ОК "Південь" повідомили, що   ворог завдав по Одещині удару двома ракетами, імовірно Х-59,   із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет була знищена силами ППО.

Нагадаємо: Днем раніше внаслідок російського ракетного удару по Одещині постраждали шестеро людей.

 

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Теми: Одеська областьвійнаРосія
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