Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне снова ударили по Одесской области, без пострадавших

Анастасия КалатурСреда, 20 июля 2022, 03:19

Россияне попали ракетами в склад в Одесской области, никто не пострадал.

Источник: спикер ОГА Одесской области Сергей Братчук, ОК "Юг"

Дословно: "Ракетный удар по Одесской области: "прилет" в склад, где загорелся мусор. Пожар был ликвидирован, раненых нет".

Обновлено. Вскоре в ОК "Юг" сообщили, что враг нанес по Одесской области удар двумя ракетами, предположительно Х-59, с применением самолетов Су-35. Одна из ракет была уничтожена силами ПВО.

Напомним: Днем ранее в результате российского ракетного удара по Одесской области пострадали шесть человек.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одесская областьвойнаРосcия
Главное сегодня

фото, дополнено от 10:01Оккупанты ударили по Харькову: 3 погибших

документыССО получили данные о "бучанских палачах" - уссурийской десантно-штурмовой бригаде

Николаев закроют для "отлова" коллаборантов и предателей

видео Кот и личные документы россиян: что нашла разведка на Змеином

Сводка Генштаба: В российских подразделениях процветает неповиновение и пьянство

Если Россия аннексирует дополнительные территории Украины, мы отреагируем быстро и жестко – Белый дом

Все новости...
Одесская область
Одесская область: В Рени взорвался бензовоз, есть погибший
Харьков пережил ночь без обстрелов, а в Торецк и село на Одесщине ударили ракеты – ОВА
Одесская область: Из-за российской атаки пострадали шестеро
Последние новости
13:54
Россия решила наказать Википедию за статьи о войне в Украине
13:51
Еврокомиссия предложила план сокращения потребления газа в ЕС на 15%
13:48
Лавров заявил, что "географические задачи войны изменились"
13:41
Официально: Украина просит кредиторов перенести выплаты по внешнему долгу
13:18
В Украине разоблачили 45 каналов переправки мужчин за границу – полиция
13:16
Благодаря обновлению ПП "Краковец" пропускная способность выросла более чем в половину
13:15
Главный железнодорожник Херсонщины пошел на сотрудничество с оккупантами, склоняет местных к "работе"
13:10
В Фонде госимущества надеются на скорейшую передачу шести ТЭЦ "Нафтогазу"
13:02
В Бахмуте поймали четырех российских агентов - СБУ
12:50
Курс валют на 20 июля: гривня в обменниках продолжает укрепляться
Все новости...