Россияне снова ударили по Одесской области, без пострадавших

Россияне попали ракетами в склад в Одесской области, никто не пострадал.

Источник: спикер ОГА Одесской области Сергей Братчук, ОК "Юг"

Дословно: "Ракетный удар по Одесской области: "прилет" в склад, где загорелся мусор. Пожар был ликвидирован, раненых нет".

Обновлено. Вскоре в ОК "Юг" сообщили, что враг нанес по Одесской области удар двумя ракетами, предположительно Х-59, с применением самолетов Су-35. Одна из ракет была уничтожена силами ПВО.

Напомним: Днем ранее в результате российского ракетного удара по Одесской области пострадали шесть человек.