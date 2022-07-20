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Россияне снова ударили по Одесской области, без пострадавших

Анастасия КалатурСреда, 20 июля 2022, 03:19

Россияне попали ракетами в склад в Одесской области, никто не пострадал.

Источник: спикер ОГА Одесской области Сергей Братчук, ОК "Юг"

Дословно: "Ракетный удар по Одесской области: "прилет" в склад, где загорелся мусор. Пожар был ликвидирован, раненых нет".

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Обновлено. Вскоре в ОК "Юг" сообщили, что враг нанес по Одесской области удар двумя ракетами, предположительно Х-59, с применением самолетов Су-35. Одна из ракет была уничтожена силами ПВО.

Напомним: Днем ранее в результате российского ракетного удара по Одесской области пострадали шесть человек.

Темы: Одесская областьвойнаРосcия
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