ОК "Південь": Українські військові знищили російські гаубиці та "Град"

ЗСУ знищили на півдні 41 росіянина, РСЗВ "Град", три гаубиці "Мста-Б" і "Гвоздику".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що пара наших штурмовиків та бомбардувальник відпрацювали по скупченню ворога, його техніки та складу боєприпасів, по батареї РСЗВ "Град" в районі Давидового Броду та Тернових Под. Наші штурмовики парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник спорожнив опорний пункт противника неподалік. Результати уражень дорозвідуються.

Також знищено безпілотний розвідник, автомобіль зв’язку та два звичайні, польовий артилерійський склад в районі Брускинського.

ЗСУ уразили кілька командних пунктів, станції управління та бази логістичного забезпечення ворога.

В районі Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась нанести ураження. Без втрат. У відповідь наші гелікоптери парами атакували скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного. Частково знищена мінометна батарея.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 19 липня в районі Нової Каховки зенітні ракетні війська Повітряних сил збили російський винищувач Су-35.