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ОК "Південь": Українські військові знищили російські гаубиці та "Град"

Середа, 20 липня 2022, 04:11
фото: getty

ЗСУ знищили на півдні 41 росіянина,  РСЗВ "Град", три гаубиці "Мста-Б" і  "Гвоздику".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі:  Зазначається, що пара наших штурмовиків та бомбардувальник відпрацювали по скупченню ворога, його техніки та складу боєприпасів, по батареї РСЗВ "Град" в районі Давидового Броду та Тернових Под. Наші штурмовики парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник спорожнив опорний пункт противника неподалік. Результати уражень дорозвідуються.

Також знищено  безпілотний розвідник, автомобіль зв’язку та два  звичайні, польовий артилерійський склад в районі Брускинського.

ЗСУ уразили  кілька командних пунктів, станції управління та бази логістичного забезпечення ворога.

В районі Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась нанести ураження. Без втрат. У відповідь наші гелікоптери парами атакували скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного. Частково знищена мінометна батарея.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 19 липня в районі Нової Каховки зенітні ракетні війська Повітряних сил збили російський  винищувач Су-35.

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