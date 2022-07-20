ОК "Південь": Українські військові знищили російські гаубиці та "Град"
ЗСУ знищили на півдні 41 росіянина, РСЗВ "Град", три гаубиці "Мста-Б" і "Гвоздику".
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Зазначається, що пара наших штурмовиків та бомбардувальник відпрацювали по скупченню ворога, його техніки та складу боєприпасів, по батареї РСЗВ "Град" в районі Давидового Броду та Тернових Под. Наші штурмовики парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник спорожнив опорний пункт противника неподалік. Результати уражень дорозвідуються.
Також знищено безпілотний розвідник, автомобіль зв’язку та два звичайні, польовий артилерійський склад в районі Брускинського.
ЗСУ уразили кілька командних пунктів, станції управління та бази логістичного забезпечення ворога.
В районі Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась нанести ураження. Без втрат. У відповідь наші гелікоптери парами атакували скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного. Частково знищена мінометна батарея.
Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 19 липня в районі Нової Каховки зенітні ракетні війська Повітряних сил збили російський винищувач Су-35.