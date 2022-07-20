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ISW: Путін може погрожувати ядерною зброєю задля зупинки українського контрнаступу

Анастасія КалатурСереда, 20 липня 2022, 05:45
ISW: Путін може погрожувати ядерною зброєю задля зупинки українського контрнаступу
ФОТО: GETTY

Президент РФ Володимир Путін може погрожувати ядерною зброєю для стримування українського контрнаступу в окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Джерело: аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW)

Дослівно: "Після анексії Путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту російської території, застосовується до новоприєднаних територій. Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи щодо звільнення окупованої Росією території продовжаться".

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Знати більше: "Для РФ тактична ядерна зброя – просто інструмент, зі сценарієм нападу на НАТО"

Деталі: Водночас ISW зазначає, що попередні натяки Росії на готовність Москви застосувати ядерну зброю виявилися порожніми.

Україна та західні партнери мають все вужче вікно можливостей для підтримки українського контрнаступу на окуповані території України, поки РФ не анексує їх.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:  Місяць тому Путін сказав, що РФ не погрожує світові ядерною зброєю, але попереджає, що готовий її застосувати в разі загрози суверенітету.

Теми: РосіяПутінядерна зброя
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