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Росія застосує ядерну зброю в разі загрози її суверенітету – Путін

"Українська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 18:53
Росія застосує ядерну зброю в разі загрози її суверенітету – Путін
володимир путін на пмеф-2022. фото: getty images

Російський президент Володимир Путін каже, що РФ не погрожує світові ядерною зброєю, але попереджає, що готовий її застосувати в разі загрози суверенітету.

Джерело: виступ Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі

Пряма мова Путіна: "То один якийсь безвідповідальний політик щось бовкне, то інший – між іншим на дуже високому щаблі, на рівні, скажімо, міністерства закордонних справ, перші особи там розмірковують щось на цю тему.

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А ми що мовчати будемо? Відповідаємо належним чином. Як тільки ми відповідаємо, чіпляються за це "ось Росія погрожує!" Ми не погрожуємо! Але всі повинні знати, що в нас є і ми будемо її застосовувати, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету".

Передісторія: 

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  • Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова припустила 12 червня, що Росія може застосувати ядерну зброю по території Польщі.
  • Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що можливий ядерний конфлікт знищить Європейський континент в разі повернення Україні ядерного озброєння.
  • Президент США Джо Байден попередив, що на Росію чекають надзвичайно суворі наслідки в разі застосування ядерної зброї.
  • Голова Роскосмосу Дмитро Рогозін "жартував", що Кремль може завдати ядерного удару по Швеції та Фінляндії, якщо ці дві країни долучаться до НАТО.

Теми: ядерна зброяПутінРосіяЗахід
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