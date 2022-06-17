Росія застосує ядерну зброю в разі загрози її суверенітету – Путін
П'ятниця, 17 червня 2022, 18:53
Російський президент Володимир Путін каже, що РФ не погрожує світові ядерною зброєю, але попереджає, що готовий її застосувати в разі загрози суверенітету.
Джерело: виступ Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі
Пряма мова Путіна: "То один якийсь безвідповідальний політик щось бовкне, то інший – між іншим на дуже високому щаблі, на рівні, скажімо, міністерства закордонних справ, перші особи там розмірковують щось на цю тему.
Реклама:
А ми що мовчати будемо? Відповідаємо належним чином. Як тільки ми відповідаємо, чіпляються за це "ось Росія погрожує!" Ми не погрожуємо! Але всі повинні знати, що в нас є і ми будемо її застосовувати, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова припустила 12 червня, що Росія може застосувати ядерну зброю по території Польщі.
- Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що можливий ядерний конфлікт знищить Європейський континент в разі повернення Україні ядерного озброєння.
- Президент США Джо Байден попередив, що на Росію чекають надзвичайно суворі наслідки в разі застосування ядерної зброї.
- Голова Роскосмосу Дмитро Рогозін "жартував", що Кремль може завдати ядерного удару по Швеції та Фінляндії, якщо ці дві країни долучаться до НАТО.