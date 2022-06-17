Росія застосує ядерну зброю в разі загрози її суверенітету – Путін

Російський президент Володимир Путін каже, що РФ не погрожує світові ядерною зброєю, але попереджає, що готовий її застосувати в разі загрози суверенітету.

Джерело: виступ Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі

Пряма мова Путіна: "То один якийсь безвідповідальний політик щось бовкне, то інший – між іншим на дуже високому щаблі, на рівні, скажімо, міністерства закордонних справ, перші особи там розмірковують щось на цю тему.

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А ми що мовчати будемо? Відповідаємо належним чином. Як тільки ми відповідаємо, чіпляються за це "ось Росія погрожує!" Ми не погрожуємо! Але всі повинні знати, що в нас є і ми будемо її застосовувати, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету".

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