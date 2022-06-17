Росія застосує ядерну зброю в разі загрози її суверенітету – Путін

Російський президент Володимир Путін каже, що РФ не погрожує світові ядерною зброєю, але попереджає, що готовий її застосувати в разі загрози суверенітету.

Джерело: виступ Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі

Пряма мова Путіна: "То один якийсь безвідповідальний політик щось бовкне, то інший – між іншим на дуже високому щаблі, на рівні, скажімо, міністерства закордонних справ, перші особи там розмірковують щось на цю тему.

А ми що мовчати будемо? Відповідаємо належним чином. Як тільки ми відповідаємо, чіпляються за це "ось Росія погрожує!" Ми не погрожуємо! Але всі повинні знати, що в нас є і ми будемо її застосовувати, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету".

Передісторія:

Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова припустила 12 червня, що Росія може застосувати ядерну зброю по території Польщі.

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що можливий ядерний конфлікт знищить Європейський континент в разі повернення Україні ядерного озброєння.

Президент США Джо Байден попередив, що на Росію чекають надзвичайно суворі наслідки в разі застосування ядерної зброї.

Голова Роскосмосу Дмитро Рогозін "жартував", що Кремль може завдати ядерного удару по Швеції та Фінляндії, якщо ці дві країни долучаться до НАТО.