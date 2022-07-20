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ISW: Путин может угрожать ядерным оружием для остановки украинского контрнаступления

Анастасия КалатурСреда, 20 июля 2022, 05:45
ФОТО: GETTY

Президент РФ Владимир Путин может угрожать ядерным оружием для сдерживания украинского контрнаступления в оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Источник: аналитики американского Института исследования войны (ISW)

Дословно: "После аннексии Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты российской территории, применяется к вновь присоединенным территориям. Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся".

Знать больше: "Для РФ тактическое ядерное оружие – просто инструмент со сценарием нападения на НАТО"

Детали: В то же время ISW отмечает, что предыдущие намеки России на готовность Москвы применить ядерное оружие оказались пустыми.

Украина и западные партнеры имеют все более узкое окно возможностей для поддержки украинского контрнаступления на оккупированные территории Украины, пока РФ не аннексирует их.

Напомним: Месяц назад Путин сказал, что РФ не угрожает миру ядерным оружием, но предупреждает, что готов его применить в случае угрозы суверенитету.

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Темы: РосcияПутинядерное оружие
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