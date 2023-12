Британська розвідка: Антонівський міст – ключова вразливість росіян на Херсонщині

Контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором у результаті бойових дій у Херсонській області.

Про це йдеться у щоденному повідомленні британської розвідки, пише "Європейська правда".

Зазначається, що 19 липня влада окупованого Росією Херсона повідомила, що українські сили завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро.

"Повідомлення у соціальних мережах показали очевидні бойові пошкодження проїжджої частини мосту. Цілком імовірно, що міст можна буде використовувати, але це ключова вразливість для російських сил", - йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 July 2022



