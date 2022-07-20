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Британська розвідка: Антонівський міст – ключова вразливість росіян на Херсонщині

"Європейська правда"Середа, 20 липня 2022, 08:54

Контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором у результаті бойових дій у Херсонській області.

Про це йдеться у щоденному повідомленні британської розвідки, пише "Європейська правда".

Зазначається, що 19 липня влада окупованого Росією Херсона повідомила, що українські сили завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро.

"Повідомлення у соціальних мережах показали очевидні бойові пошкодження проїжджої частини мосту. Цілком імовірно, що міст можна буде використовувати, але це ключова вразливість для російських сил", - йдеться у повідомленні.

Міст - це один із двох пунктів перетину через Дніпро, за якими Росія може постачати або відводити свої війська на території, яку вона окупувала на захід від річки.

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У цю зону входить місто Херсон, що має політичне та символічне значення для Росії. Нижня течія Дніпра є природним бар'єром, ширина водного шляху зазвичай становить близько 1000 м.

Напередодні заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що Антонівський міст був пошкоджений, але залишився придатним до експлуатації.

Теми: ХерсонХерсонська областьвійнарозвідка
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