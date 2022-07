Британская разведка: Антоновский мост – ключевая уязвимость россиян на Херсонщине

Контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в исходе боевых действий в Херсонской области.

Об этом говорится в ежедневном сообщении британской разведки, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что 19 июля власти оккупированного Россией Херсона сообщили, что украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр.

"Сообщения в социальных сетях показали очевидные боевые повреждения проезжей части моста. Весьма вероятно, что мост можно будет использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил", - говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 July 2022



