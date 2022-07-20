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Британская разведка: Антоновский мост – ключевая уязвимость россиян на Херсонщине

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 08:54

Контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в исходе боевых действий в Херсонской области.

Об этом говорится в ежедневном сообщении британской разведки, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что 19 июля власти оккупированного Россией Херсона сообщили, что украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр.

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"Сообщения в социальных сетях показали очевидные боевые повреждения проезжей части моста. Весьма вероятно, что мост можно будет использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил", - говорится в сообщении.

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Мост - это один из двух пунктов пересечения через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территории, которую она оккупировала к западу от реки.

В эту зону входит город Херсон, имеющий политическое и символическое значение для России. Нижнее течение Днепра представляет собой естественный барьер, ширина водного пути обычно составляет около 1000 м.

Накануне заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что Антоновский мост был поврежден, но остался пригодным к эксплуатации.

Темы: ХерсонХерсонская областьвойнаразведка
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