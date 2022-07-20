Николаев закроют для "отлова" коллаборантов и предателей

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал, что областной центр закроют на время для нейтрализации коллаборантов и предателей.

Источник: Ким в Telegram

Детали: По словам председателя ОВА, с прошлого дня – 19 июля – поступило 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей. Сейчас власти их обрабатывают и проверяют информацию.

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Прямая речь: "О закрытии города Николаева. Это планируется через неделю-две. Как раз закончится жатва и мы отработаем максимально все данные.

Город закроем на день или два. Об этом вместе с военными мы сообщим заранее, чтобы люди могли закупить еду, воду и спланировали свои действия. И отработаем необходимые адреса, за которыми наблюдаем".

Что предшествовало: Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал пошаговую инструкцию для тех, кто имеет информацию о корректировщиках огня оккупантов.

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По словам Кима, после подробной проверки и подтверждения предоставленной информации, граждане, которые помогают оберегать Николаевщину от обстрелов, получат вознаграждение в $100.

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