У Маріуполі все гірше з водою та ексгумацією, жителів лякають "націоналізацією" – Андрющенко

В окупованому Маріуполі погіршилася ситуація з підвезення питної води та з ексгумацією тіл, натомість росіяни готують порт для вивезення зерна і лякають населення "націоналізацією" майна.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова: "Знову почались проблеми з доставкою питної води мешканцям Лівобережного району. Щоденні черги по 4-5 часів, кількість великих ємкостей для води скорочено втричі. Ємкості було вивезено в парк Гуров для святкування Дня Металурга на кістках, у підсумку там і залишили. Мешканці віддалених місць Кальміуського району (Волонтерівка) залишаються без водопостачання в будь-якому вигляді".

Деталі: Також, заявив Андрющенко, ексгумацію тіл повністю зупинено: тепер окупанти прямо кажуть, що ексгумація лише за гроші.

З його словами, вирішення проблем маріупольців російські загарбники перетворюють на "бізнес", а тим часом імпровізовані кладовища зростають.

"Порт посиленими темпами готують для прийому/перевалки зерна вкраденого врожаю. Намагаються запустити роботу зернового терміналу", – повідомив також Андрющенко.

Він також зазначив, що мер міста Вадим Бойченко озвучив реальне кількість жителів Маріуполя на рівні 130 тисяч людей, а куратор від Росії Дмитро Саблін завищує цю цифру до 234 368 людей, аби розкрадати російський бюджет.

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"Більш за все розбиває аргументи окупантів про "всі повернулись" підключення багатоквартирних будівель до електрики. В жодному районі міста, де увімкнули світло, кількість мешканців не перевищує 10-15% від всіх мешканців будинку. Що відповідає розрахункам Маріупольської міської ради", – зазначив Андрющенко.

На його думку, озвучені Сабліним цифри кажуть про те, що "гуманітарки поменшає через крадівництво, а гроші разом з будматеріалами не встигнуть дійти до кишень містян, застрягши в гаманці окупантів".

Водночас, на заяви окупантів провести "націоналізацію нерухомості" Андрющенко порадив не звертати уваги, бо "всі рішення, прийняті владою окупантів, є незаконними". Поїздка до Маріуполя для "узаконення" житла не гарантує, що його не заселять чужинці, але може обернутися ризиком не повернутися в Україну, бути "мобілізованим" на війну тощо.

Андрющенко запевнив, що майнові втрати тимчасові, а після перемоги запрацює механізм, що дозволить отримати "повну компенсацію від окупантів за все втрачене".