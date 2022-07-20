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В Мариуполе все хуже с водой и эксгумацией, жителей пугают национализацией – Андрющенко

Елена РощинаСреда, 20 июля 2022, 12:33
В Мариуполе все хуже с водой и эксгумацией, жителей пугают национализацией – Андрющенко
Мариуполь, скриншот

В оккупированном Мариуполе ухудшилась ситуация с подвозом питьевой воды и эксгумации тел, россияне готовят порт для вывоза зерна и пугают население "национализацией" имущества.

Источник: советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь: "Снова начались проблемы с доставкой питьевой воды жителям Левобережного района. Ежедневные очереди по 4-5 часов, количество больших емкостей для воды сокращено втрое. Емкости были вывезены в парк Гуров для празднования Дня Металлурга на костях, в итоге там и оставили. Жители отдаленных мест Кальмиусского района (Волонтеровка) остаются без водоснабжения в любом виде".

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Детали: Также, заявил Андрющенко, эксгумация тел полностью остановлена: теперь оккупанты прямо говорят, что эксгумация только за деньги.

По его словам, решение проблем мариупольцев российские захватчики превращают в "бизнес", а между тем импровизированные кладбища растут.

"Порт усиленными темпами готовят для приема/перевалки зерна украденного урожая. Пытаются запустить работу зернового терминала", – сообщил Андрющенко.

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Он также отметил, что мэр города Вадим Бойченко озвучил реальное количество жителей Мариуполя на уровне 130 тысяч человек, а куратор от России Дмитрий Саблин завышает эту цифру до 234 368 человек, чтобы разворовывать российский бюджет.

"Больше всего разбивает аргументы оккупантов обо "всех вернувшихся" подключение многоквартирных зданий к электричеству. Ни в одном районе города, где включили свет, количество жителей не превышает 10-15% всех жителей дома. Что соответствует расчетам Мариупольского городского совета", – отметил Андрющенко.

По его мнению, озвученные Саблиным цифры говорят о том, что "гуманитарки станет меньше из-за хищений, а деньги вместе со стройматериалами не успеют дойти до карманов горожан, застряв в кошельке оккупантов".

В то же время, на заявления оккупантов провести "национализацию недвижимости" Андрющенко посоветовал не обращать внимания, потому что "все решения, принятые властями оккупантов, незаконны". Поездка в Мариуполь для "узаконивания" жилья не гарантирует, что его не заселят чужаки, но может обернуться риском не вернуться в Украину, быть "мобилизованным" на войну и тому подобное.

Андрющенко заверил, что имущественные потери временные, а после победы заработает механизм, позволяющий получить "полную компенсацию от оккупантов за все утраченное".

Темы: Мариупольоккупация
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