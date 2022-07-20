У Бахмуті піймали чотирьох російських агентів - СБУ

У Бахмуті Донецької області викрили чотирьох ворожих агентів.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, Донецька обласна прокуратура

Деталі: Зокрема, зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні.

Також агенти намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки.

За словами Дехтяренка, ці відомості агресори планували використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та вчинення диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали ворожих інформаторів. У них вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного зі зловмисників – автомат Калашникова АК-74.

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Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, на Донеччині, за даними СБУ, викрито ще одного поплічника окупантів. Ним виявився інженер одного зі стратегічно важливих заводів.

За даними слідства, він передавав загарбникам інформацію про бойові позиції Сил оборони на сході України.

Довідково: Вказано, що заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з підрозділами ЗСУ, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Військової служби правопорядку.