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В Бахмуте поймали четырех российских агентов - СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 20 июля 2022, 13:02
фото СБУ

В Бахмуте Донецкой области разоблачили четырех вражеских агентов.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, Донецкая областная прокуратура

Детали: В частности, злоумышленники устанавливали координаты объектов городской инфраструктуры, собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе.

Также агенты пытались получить учредительные данные украинских защитников, включая сотрудников Службы безопасности.

По словам Дехтяренко, эти сведения агрессоры планировали использовать для осуществления серии ракетных обстрелов по Бахмуту и ​​совершения диверсий против Сил обороны вблизи восточного фронта.

Сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали вражеских информаторов. У них изъяты средства связи с доказательствами преступных действий, а у одного из злоумышленников – автомат Калашникова АК-74.

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Трем задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в Донецкой области, по данным СБУ, разоблачен еще один приспешник оккупантов. Им оказался инженер одного из стратегически важных заводов.

По данным следствия, он передавал захватчикам информацию о боевых позициях Сил обороны на востоке Украины.

Справка: Указано, что мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с подразделениями ВСУ, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Военной службы правопорядка.

Темы: СБУвойнаДонецкая область
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