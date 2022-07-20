В Бахмуте поймали четырех российских агентов - СБУ
В Бахмуте Донецкой области разоблачили четырех вражеских агентов.
Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, Донецкая областная прокуратура
Детали: В частности, злоумышленники устанавливали координаты объектов городской инфраструктуры, собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе.
Также агенты пытались получить учредительные данные украинских защитников, включая сотрудников Службы безопасности.
По словам Дехтяренко, эти сведения агрессоры планировали использовать для осуществления серии ракетных обстрелов по Бахмуту и совершения диверсий против Сил обороны вблизи восточного фронта.
Сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали вражеских информаторов. У них изъяты средства связи с доказательствами преступных действий, а у одного из злоумышленников – автомат Калашникова АК-74.
Трем задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, в Донецкой области, по данным СБУ, разоблачен еще один приспешник оккупантов. Им оказался инженер одного из стратегически важных заводов.
По данным следствия, он передавал захватчикам информацию о боевых позициях Сил обороны на востоке Украины.
Справка: Указано, что мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с подразделениями ВСУ, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Военной службы правопорядка.