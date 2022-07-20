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Путін попередив російських дітей, що "допомагати" "ЛДНР" доведеться роками

"Українська правда"Середа, 20 липня 2022, 14:28
Владімір Путін, фото: пресслужба Кремля

Президент Росії Володимир Путін під час спілкування з російськими дітьми по відеозв’язку, розказав їм, що на "відновлення" "ЛДНР" підуть роки, але Росія згодна на це, і вся країна буде брати у цьому участь.

Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС

Деталі: У відповідь на розповідь школярки про добрі справи, Путін раптом почав говорити про "відновлення" підконтрольних Росії регіонів Донбасу. Він запевнив, що вся Росія буде задіяна у цьому процесі.

Пряма мова Путіна: "Нас усіх чекають добрі місяці, тижні і роки, щоб привести все в порядок (в "ЛДНР", - ред.). Але ми зробимо це обов'язково".

Що було раніше: Згідно з даними опитування КМІС, 89% українців вважають єдиним прийнятним сценарієм закінчення війни повернення всіх територій включно з Кримом і Донбасом.

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Теми: війнаПутінДонбас
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