Президент России Владимир Путин во время общения с российскими детьми по видеосвязи рассказал им, что на "восстановление" "ЛДНР" пойдут годы, но Россия согласна на это, и вся страна будет в этом участвовать.

Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС

Детали: В ответ на рассказ школьницы о добрых делах Путин вдруг начал говорить о "восстановлении" подконтрольных России регионов Донбасса. Он заверил, что вся Россия будет задействована в этом процессе.

Прямая речь Путина: "Нас всех ждут добрые месяцы, недели и годы, чтобы привести все в порядок (в ЛДНР, - ред.). Но мы сделаем это обязательно".

Что предшествовало: Согласно данным опроса КМИС, 89% украинцев считают единственным приемлемым сценарием окончания войны возвращение всех территорий, включая Крым и Донбасс.