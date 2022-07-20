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Путин пообещал российским детям, что "помогать" "ЛДНР" придется годами

"Украинская правда"Среда, 20 июля 2022, 14:28
Владимир Путин, фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин во время общения с российскими детьми по видеосвязи рассказал им, что на "восстановление" "ЛДНР" пойдут годы, но Россия согласна на это, и вся страна будет в этом участвовать.

Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС

Детали: В ответ на рассказ школьницы о добрых делах Путин вдруг начал говорить о "восстановлении" подконтрольных России регионов Донбасса. Он заверил, что вся Россия будет задействована в этом процессе.

Прямая речь Путина: "Нас всех ждут добрые месяцы, недели и годы, чтобы привести все в порядок (в ЛДНР, - ред.). Но мы сделаем это обязательно".

Что предшествовало: Согласно данным опроса КМИС, 89% украинцев считают единственным приемлемым сценарием окончания войны возвращение всех территорий, включая Крым и Донбасс.

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Темы: войнаПутинДонбасс
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