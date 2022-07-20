Росіянам не вдалось окупувати Луганщину повністю - голова ОВА

Голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай нагадує, що територія Луганської області не окупована російськими військами повністю.

Джрело: Гайдай у Telegram

Деталі: За даними глави ОВА, росіяни готуються до псевдореферендуму про "приєднання" Луганської області в межах її адмінкордонів до РФ.

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Росіяни поширюють неправдиву інформацію, що вся Луганщина вже окупована, тому через страх контрнаступу, намагаються швидко провести вибори без вибору, бо це дозволить заявити, що Україна напала на Росію та оголосити загальну мобілізацію, - зазначає Гайдай

Пряма мова: "Луганщина не захоплена повністю, два населені пункти досі тримають оборону

Ніхто територій не здавав! На ВСЮ Луганську область чекає деокупація".

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Що передувало: На початку липня Гайдай зазначав, що за понад чотири місяці повномасштабної війни росіяни пройшли лише 30 км Луганщини.