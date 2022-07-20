Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіянам не вдалось окупувати Луганщину повністю - голова ОВА

Валентина РоманенкоСереда, 20 липня 2022, 15:43
Росіянам не вдалось окупувати Луганщину повністю - голова ОВА
карта Американського Інституту вивчення війни станом на 19 липня

Голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай нагадує, що територія Луганської області не окупована російськими військами повністю.

Джрело: Гайдай у Telegram

Деталі: За даними глави ОВА, росіяни готуються до псевдореферендуму про "приєднання" Луганської області в межах її адмінкордонів до РФ.

Реклама:

Росіяни поширюють неправдиву інформацію, що вся Луганщина вже окупована, тому через страх контрнаступу, намагаються швидко провести вибори без вибору, бо це дозволить заявити, що Україна напала на Росію та оголосити загальну мобілізацію, - зазначає Гайдай

Пряма мова: "Луганщина не захоплена повністю, два населені пункти досі тримають оборону

Ніхто територій не здавав! На ВСЮ Луганську область чекає деокупація".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: На початку липня Гайдай зазначав, що за понад чотири місяці повномасштабної війни росіяни пройшли лише 30 км Луганщини.

Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
Усі новини...
Реклама: