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Россиянам не удалось оккупировать Луганщину полностью - глава ОВА

Валентина РоманенкоСреда, 20 июля 2022, 15:43
карта Американского Института изучения войны по состоянию на 19 июля

Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай напоминает, что территория Луганской области не оккупирована российскими войсками полностью.

Источник: Гайдай в Telegram

Детали: По данным главы ОВА, россияне готовятся к псевдореферендуму о "присоединении" Луганской области в пределах ее админграниц к РФ.

Россияне распространяют ложную информацию, что вся Луганщина уже оккупирована, поэтому из-за страха контрнаступления пытаются быстро провести выборы без выбора, потому что это позволит заявить, что Украина напала на Россию и объявить общую мобилизацию, - отмечает Гайдай.

Прямая речь: "Луганщина не захвачена полностью, два населенных пункта до сих пор держат оборону

Никто территорий не сдавал! ВСЮ Луганскую область ждет деоккупация".

Что предшествовало: В начале июля Гайдай отмечал, что за четыре месяца полномасштабной войны россияне прошли лишь 30 км Луганщины.

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Темы: Луганская областьвойна
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