Россиянам не удалось оккупировать Луганщину полностью - глава ОВА

Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай напоминает, что территория Луганской области не оккупирована российскими войсками полностью.

Источник: Гайдай в Telegram

Детали: По данным главы ОВА, россияне готовятся к псевдореферендуму о "присоединении" Луганской области в пределах ее админграниц к РФ.

Россияне распространяют ложную информацию, что вся Луганщина уже оккупирована, поэтому из-за страха контрнаступления пытаются быстро провести выборы без выбора, потому что это позволит заявить, что Украина напала на Россию и объявить общую мобилизацию, - отмечает Гайдай.

Прямая речь: "Луганщина не захвачена полностью, два населенных пункта до сих пор держат оборону

Никто территорий не сдавал! ВСЮ Луганскую область ждет деоккупация".

Что предшествовало: В начале июля Гайдай отмечал, что за четыре месяца полномасштабной войны россияне прошли лишь 30 км Луганщины.