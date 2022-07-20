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Зеленський президенту Бразилії: не можна бути нейтральним під час війни

"Українська правда"Середа, 20 липня 2022, 15:48
Володимир Зеленський, фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському телеканалу "Globo" заявив, що не підтримує нейтральну позицію президента Бразилії Жаїра Болсонару щодо війни Росії проти України.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Я не підтримую його (президента Бразилії, - ред.) позицію нейтральності. Я не вважаю, що у війні у світі можна бути нейтральним".

Деталі: Зеленський вважає, що намагання бути нейтральними і посередниками деяких країн з 2014 року, призвело до того, що Росія почала "другу хвилю захоплення" України.

При цьому Зеленський нагадав, що це не війна між країнами, війна ведеться Росією проти народу України.

Що було раніше: 18 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії Жаїром Болсонару.

Під час розмови Зеленський поінформував його про ситуацію на фронті,  обговорив важливість відновлення експорту українського зерна,  закликав долучатися до санкцій проти агресора.

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Теми: ЗеленськийБразиліявійнаУкраїна
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